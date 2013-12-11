تركي يشرع بكتابة أصغر نسخة من القرآن الكريم

يعمل التركي نجاتي كوركماز منذ عام ونصف العام، على الإعداد لمشروع أصغر مصحف قرآن كريم.

ووفق صحيفة "الحياة" اللندنية، بلغت أبعاد النسخة الجديدة من القرآن الكريم 0.89 و 1.3 سنتيمترا، واستخدم كوركماز لإعدادها فرشاة خاصة صنعها بنفسه، واستعمل حبراً أسود خاص، خوفاً عليه من التلف.

وأوضح كوركماز خلال مشاركته في معرض المهن اليدوية في مركز مولانا الثقافي، في مدينة قونية التركية، أنه أضاف خطوطاً ذهبية على حواشي الصفحات، وأنه يعمل في مجال الصناعات اليدوية منذ 35 عاماً، إذ قام بعدد من الأعمال التي لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر أو بعدسات مكبرة، مشيراً إلى أنه أنهى قسماً كبيراً من القرآن على أن ينهي الباقي قريباً.

