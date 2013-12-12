الأرض بعيون الفضاء البعيد قطرة عملاقة من ماء أزرق

فيديو فريد من نوعه ونادر للأرض المتحركة في الفضاء، ومعها القمر، بثته "ناسا" الفضائية الأربعاء، وفيه ظهر "الكوكب الأزرق" من فضاء بعيد أكثر من مليون كيلومتر في لقطات يمكن مشاهدتها الآن لأول مرة في التاريخ.

ملتقط الصور هو مسبار "جونو" المتجه في الفضاء منذ العام الماضي إلى أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وهو المشتري البعيد عن الأرض ما معدله 900 مليون كيلومتر، والأكبر منها بأكثر من 1300 مرة، وفيها بدت بعد تكبير حجمها 8 مرات وهي تدور حول نفسها والقمر عابر أمامها ليدور حولها، في أول مشهد حقيقي لها وللجرم الأقرب إليها وهما يتحركان معاً في رقصة "فلكية" مستمرة منذ مليارات السنين بلا أي توقف.

وكانت "ناسا" غيّرت مسار "جونو" الذي أطلقته في منتصف 2011 بحيث يسلك حولها ويستمد من جاذبيتها قوة دفع إضافية تحقق له زيادة في سرعته تمكنه من الوصول في 2016 الى مدار حول المشتري، ليدور حوله 33 مرة ويدرسه عن قرب، ومن مداره هناك سيقوم بأول تصوير "قريب" نسبياً للمجموعة الشمسية.

ودار "جونو" البالغ وزنه 3600 كيلوغرام، على ارتفاع 659 كيلومتراً حول الأرض في أكتوبر الماضي، طبقاً لما راجعت "العربية.نت" من تفاصيل عنه في موقع "ناسا" الفضائية، ثم مضى في مسار مبرمج بسرعة 138 ألف كيلومتر بالساعة، وحين وصل إلى مسافة تبعد عن الأرض مليون كيلومتر صورتها عدساته يوم السبت الماضي، وبثتها كلقطات فيديو إلى مختبرات "ناسا" في ولاية فلوريدا.

ظهرت الأرض في الشريط كما تبدو تماماً بعيون الفضاء البعيد، حتى ولمن يمكنه رصدها بالتلسكوب من كوكب آخر، الآن أو مستقبلاً، ومعها ظهر القمر في لقطات نادرة يشاهدها قارئ "العربية.نت" ويرى الكوكب الوحيد المكتظ بكائنات حية في المجموعة الشمسية وكأنه نقطة ماء عملاقة، لا يظهر منها أي تفصيل يدل على هويتها، وشبيهة وهي لامعة بقطرة متضخمة من الزئبق الأزرق.