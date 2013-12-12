8 ملايين رسالة إلى "بابا نويل".. وفرنسا بالصدارة

تزايد الطلب على سانتا كلوز أو بابا نويل هذا العام، حيث وجهت إليه حوالي 8 ملايين رسالة عبر هيئات البريد في العالم حسب ما أفاد الاتحاد البريدي العالمي ومقره في برن.

هذا الرقم الذي تم التوصل إليه بالاستناد لنتائج دراسة أجريت في الدول الأعضاء في الاتحاد يتجاوز بكثير عدد عام 2007 البالغ 6 ملايين رسالة على ما قال الاتحاد.

وأشارت عدة هيئات بريد من بينها الكندية والفرنسية والإسبانية والإيرلندية الى زيادة في عدد الرسائل الموجهة الى سانتا كلوز مقارنة بالعام 2012.

وقال الاتحاد إن "بابا نويل او سانتا كلوز هما الشخصان اللذان يتلقيان أكبر عدد من الرسائل يكتبها أطفال وشباب والأقل شبابا".

وعلى الصعيد العالمي أفادت حوالي 20 هيئة بريد وطنية أن لديها لجنة رسمية للرد على الرسائل الموجهة الى سانتا كلوز.

وغالبا ما تحمل هذه الرسائل العنوان التالي "الى سانتا كلوز القطب الشمالي".

وفي العام 2012 أرسلت 1,7 مليون رسالة الى سانتا من فرنسا وحدها.

وتتقدم فرنسا على كندا والولايات المتحدة لتتصدر الدول التي توجه أكثر من مليون رسالة الى سانتا سنويا على ما جاء في هذا الاستطلاع.

يذكر أن سانتا كلوز يتمتع في كندا برمز بريدي خاص به.

