فندق راق للقطط يفتح أبوابه بباريس.. فبراير المقبل

يفتتح في العاصمة الفرنسية باريس نهاية شهر فبراير القادم فندق جديد يوفر كل سبل الراحة للقطط، ويحتوي على غرف مضيئة ومريحة، وقاعة كبيرة للعب وقائمة طعام خاصة وعناية طبية.

ويضم الفندق الجديد نحو 20 غرفة تبلغ مساحة كل واحدة منها 4 أمتار مربعة، حيث تتم الاستعانة في تجهيزه بمهندسين معماريين وأطباء بيطريين، لتكون الغرف ملائمة لحاجات القطط المنزلية، وستكون فيها مستويات مختلفة ومنصات لتتمكن من القفز والتسلق واللعب، كما سيضم فندق القطط الجديد قاعة مساحتها 20 مترا مربعا للسماح للنزلاء بتمضية ساعات عدة في اليوم للعب مع بعضهم.

وقال صاحب الفندق إن المؤسسة يجب أن تحترم المعايير الفندقية الخاصة بالنظافة خصوصا، مع الحرص على أن تكون الأسعار في متناول جميع أصحاب القطط الذين تدفعهم ظروفهم إلى ترك حيواناتهم الأليفة لعدة أيام على أن تصل سعر الغرفة الواحدة إلى 25 يورو في اليوم.