مادونا تنفصل عن صديقها الجزائري بعد 3 سنوات

المصدر: دبي - العربية.نت، يو بي آي

انفصلت نجمة البوب الأميركية مادونا عن حبيبها الفرنسي من أصل جزائري إبراهيم زيبات بعد علاقة استمرت 3 أعوام، ونقل موقع "يو إس ويكلي" الأميركي عن المتحدث باسم مادونا تأكيده انفصالها عن زيبات بعد مرور 3 أعوام على علاقتهما معاً.

وذكر مصدر مطلع أن "العلاقة انتهت، كانا يرقصان ويعملان معاً طوال الوقت، ثم بالكاد أصبحا يريان بعضهما".

يُشار إلى أن علاقة مادونا (55 عاماً) وزيبات (25 عاماً) بدأت في عام 2010، بعدما شارك ابنتها لورديس عرضاً فنياً خلال إطلاق مجموعة أزيائها الخاصة "مايسي"، ثم عمل كراقص احتياطي خلال جولة نجمة البوب العالمية بعام 2012.

يُذكر أن أخبار الانفصال تأتي بعد وقت قصير على نشر صور لمادونا مع طليقها الممثل شون بن في هاييتي.