لص علق في نافذة يطلب مساعدة صاحب المنزل

ناشد لص صاحب منزل حاول سرقته استدعاء الشرطة البريطانية، بعدما علقت قدماه في نافذة حمامه وتدلى منها جسمه وبات رأسه إلى أسفل.

وأوردت صحيفة "ديلي ستار" أن مالك المنزل اكتشف اللص دانيال سيفيرن (27 عاماً)، وهو معلق من نافذة الحمام بعدما سمع أنينه حين نهض من النوم للذهاب إلى العمل، وكان اللص يضع قفازين من مطاط ويحمل حقيبة لوضع المواد المسروقة فيها.

وأضافت الصحيفة أن اللص غير الظريف، لم يتمكن من طلب المساعدة بسبب وقوع هاتفه المحمول من جيبه في الحمام. وناشد مالك المنزل ريتشارد ويلسون، أن يساعده وطلب منه استدعاء الشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ويلسون طلب من زوجته استدعاء الشرطة، والتقط صورة للص دانيال وهو معلق، قبل أن تصل الشرطة إلى منزلهما في بلدة هاودن في مقاطعة يوركشير. وقالت الزوجة إن اللص كان ممتناً في شكل كبير عند وصول الشرطة، إلى درجة أنه أدلى باعتراف كامل للعائلة بأنه أراد سرقة حاجيات ثمينة من منزلها لبيعها، وأقرّ بأنه مدمن على الهيروين.

وقضت محكمة مدينة هال بسجن دانيال سنتين، بعد اعترافه بذنب السرقة وحيازة سلاح هجومي وحبوب مخدرة.