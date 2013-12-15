الصين تدخل عالم استكشاف سطح القمر بعد أميركا وروسيا

وضع المسبار الفضائي الصيني عربة استكشاف تابعة له على سطح القمر بعد ساعات من نجاحه في الهبوط برفقه، وتم تركيز عربة الاستكشاف عدة ساعات بعد هبوط المسبار الفضائي شانغي - ثلاثة ما أتاح للصين أن تصبح ثالث بلد يقوم بمهمة استكشاف في القمر بعد الولايات المتحدة وروسيا.

ومن المقرر بعد عملية الانفصال أن يعمل المسبار والعربة الفضائية على التقاط صور لبعضهما، كما سيبدآن عمليات الاستكشاف العلمية للقمر.

وكان المسبار (تشانغ إي 3) هبط على سطح القمر عند الساعة 9:11 من مساء السبت بتوقيت بكين، ويشكل هذا الإنجاز التقني مرحلة هامة في البرنامج الفضائي الصيني الطموح.