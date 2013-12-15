يمني يطلب مليون "Like" على صفحته في فيسبوك مهرا لابنته

اشترط أحد أولياء الأمور في مدينة تعز اليمنية على المتقدم لخطبة ابنته، مهراً غريباً هو عبارة عن "مليون لايك (like)" لما ينشره في في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال والد الفتاة "إنه عقد قران ابنته على الشاب، وطلب منه "مليون لايك" لكل تغريداته في حائطه على "فيسبوك"، أو تلك التي يرد بها على منشورات أصدقائه، وفقاً لما نشرته وسائل إعلامية.

وقال الأب، وهو ناشط معروف على "فيسبوك" في اليمن، إنه يتابع باهتمام تنفيذ خطيب ابنته للشرط الذي طرحه، لافتاً إلى أن العريس يواظب بكثرة على "فيسبوك" وينفذ الشرط بمهارة.

وأشار والد الفتاة إلى أنه سيقوم بقياس مهمة صهره بعد مرور الشهر الأول، وعدد "اللايكات" التي سيضعها، مبيناً أنه عند انتهاء الشهر، وتقييم عملية الأداء ومدى تحمسه والتزامه بالأمر، ربما ينظر في تخفيف المهر.

يذكر أن المجتمع اليمني يعاني من مشكلة غلاء المهور كحاجز أمام إقدامهم على الالتحاق بقطار الزواج، بسبب جشع أولياء أمور الفتيات، حيث يطلب أولياء الأمور مبالغ تتراوح بين مليون ريال يمني (5 آلاف دولار أميركي) كمهور لفتياتهم، إضافة إلى طلبات أخرى.