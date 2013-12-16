الشريان ينال جائزة الشخصية الإعلامية ضمن جائزة الشارقة

كرّم الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد الشارقة، الزميل في mbc داوود الشريان تقديراً لمسيرته الإعلامية والصحافية منذ عام 1976 حتى الوقت الحالي، في فرع "الشخصية الإعلامية" ضمن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الأولى والذي فاز بلقبها أمس.

ويعدّ الشريان أحد أبرز صُنّاع الرأي في المجال الإعلامي في دول التعاون، وله عدة أعمال إعلامية متميزة متوافقة مع معظم المعايير التي حددتها "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" للشخصية الإعلامية.

وجاء من بنود اختيار الشريان للجائزة "نشر رسالة حضارية إنسانية وحلّ عدد من المشكلات الاجتماعية الشائكة في مجتمعه من خلال نشر الوعي النير حيال القضايا الاجتماعية والتربوية والصحية والبيئية إضافة إلى إسهامه بفعالية في تطوير الاتصال الحكومي في المنطقة".

يُذكر أن داوود الشريان من الصحافيين العرب القلائل الذين عملوا في المنصات الإعلامية المختلفة، بدءاً من المجلات، مروراً بالصحف، والصحف الإلكترونية، وكذلك الإذاعة، وأخيراً التلفزيون الذي لا يزال يصافح من خلاله الجماهير عبر برنامجه اليومي على قناة mbc1.