بعد يوم واحد من دفنه.. الكشف عن أضخم تمثال لمانديلا

أزاحت جنوب إفريقيا الستار عن تمثال من البرونز يبلغ ارتفاعه 9 أمتار للزعيم الراحل نيلسون مانديلا بعد يوم واحد من دفنه.

والتمثال الذي يبلغ وزنه 4 أطنان ونصف، هو الأكبر لمانديلا في العالم، ويظهر المناضل فيه مادا ذراعيه معبرا عن الوحدة والمصالحة، وقد نصب في حديقة مقر الحكومة المركزية الواقع على تلة تطل على بريتوريا.

وتوفي مانديلا في 5 ديسمبر الجاري عن عمر ناهز الـ95 عاما، ودفن الأحد في قريته كونو بإقليم الكاب الشرقي، بعد حداد دام 10 أيام جذب اهتمام دول العالم.

وقال جاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا خلال مراسم إزاحة الستار عن التمثال: "قمنا بدفن تاتا (مانديلا) في كونو أمس (الأحد)، واليوم (الاثنين) يقف بشكل مهيب في قلب الحكومة رمزا للسلام والمصالحة والوحدة والتقدم".

وتعني تاتا "الأب" بلغة الزوسا، ويعتبر أبناء البلد مانديلا أبا لجنوب إفريقيا الجديدة التي ولدت بعد انتهاء نظام الفصل العنصري عام 1994، عندما أصبح أول رئيس أسود للبلاد.