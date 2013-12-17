محمد عساف يجمع اهتمامات السعوديين والمصريين على "غوغل"

كشف محرك "غوغل" الشهير عن أبرز ملامح التقرير السنوي حول اهتمامات الباحثين في "غوغل" لعام 2013، حيث تربع نجم السخرية السياسية باسم يوسف على عرش الأشخاص الأكثر رواجا في مصر وكل من قناة "العربية" و"ام بي سي" تخترقان قائمة مصادر الأخبار المعتمدة من قبل المصريين.

وكان نجم أراب آيدول محمد عساف والبحث عن إمارة دبي هما العاملان المشتركان الوحيدان بين اهتمامات المصريين والسعوديين.

أما عمليات البحث التي أجراها السعوديون فمنها ما كان متوقعا ومنها ما كان مفاجئاً، فالمواقع الحكومية كان لها نصيب الأسد من قائمة الأكثر بحثا في السعودية.

وجاء في المرتبة الأولى موقع "نور" للنتائج التابع لوزارة التربية والتعليم، فيما حل ديوان المظالم ثالثا ووزارة الإسكان سابعا.

ولعب الخوف من فيروس كورونا دورا أيضا في وضعِهِ على قائمة أكثر موضوعات البحث رواجا.

فيما نالت الأوضاع في سوريا جانبا من الاهتمام، فجاء الجيش الحر في المرتبة الخامسة في قائمة الأكثر بحثا في السعودية.

أكثر الشخصيات بحثاً في السعودية

أما أكثر الشخصيات التي اهتم السعوديون بالبحث عنها فتصدرها المنشد عبدالله الخشرمي ثم نجم أراب آيدول محمد عساف يليهما النجم الأميركي الراحل بول ووكر ثم مقدم برنامج المصيدة بدر ال زيدان.

كما تفوق ميسي على رونالدو في قائمة الرياضيين الأكثر بحثا في السعودية، ولكن النتيجة كانت معكوسة بالنسبة للأندية.

أما أسماء المشاهير الأكثر بحثا في السعودية فتقدمها جستن بيبر، وعربيا كان على القائمة درة والتي جاءت في المرتبة الثالثة، ويسرا في المرتبة 6 وغادة عبد الرازق في المرتبة 9.

"البرنامج" أكثر البرامج بحثاً في مصر

أما في مصر فكانت الشخصية الأكثر بحثا من نصيب نجم السخرية السياسية باسم يوسف فيما كان معه على القائمة توفيق عكاشة في المرتبة الخامسة، وتصدر برنامج "البرنامج" لباسم يوسف أكثر البرامج بحثاً.

كما كان لنجوم أراب آيدول حضور قوي على القائمة، حيث حل أحمد جمال في المرتبة الثالثة تلاه محمد عساف رابعاً وفرح يوسف حلت تاسعاً.