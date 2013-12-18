إحراز فريق برشلونة للألقاب يرفع معدل الإنجاب بين مشجعيه

وجدت دراسة جديدة رابطاً بين إحراز فريق "برشلونة" للألقاب وبين معدلات الولادة بين جمهوره في إسبانيا، ولاحظت وجود زيادة في معدلات الإنجاب بنسبة وصلت إلى 16% بين مشجعي برشلونة بعد تسعة أشهر من إحراز الفريق لثلاث بطولات كبرى في عام 2009.

وبعد تسعة أشهر من إحراز اللاعب إنيستا هدفاً في الدقائق الأخيرة على فريق تشلسي في بطولة دوري أبطال أوروبا في 6 مايو 2009 ومن ثم إحراز اللقب في المباراة النهائية، بدأت وسائل الإعلام الإسبانية تتداول مصطلحات من قبيل "جيل إنيستا" أو "أثر إنيستا" في الإشارة إلى ما قالت إنه زيادة بنسبة 45% في معدلات الولادة في إقليم كاتالونيا بعد تسعة أشهر من الهدف، معتمدة على ما ادعت أنه إحصائية شملت خمس مشافٍ في المقاطعة.

وفي الدراسة التي نشرت، اليوم الأربعاء، في مجلة "بي إم جي" المعروفة باسم "المجلة الطبية البريطانية"، قام الباحثون بالتقصي عن حقيقة "أثر إنيستا" وذلك بقياس معدلات الولادة في مركزين للأمومة في مقاطعتي باغس وسولسينس (حوالي 200 ألف نسمة) المعروفة بمدى تعصبها لنادي برشلونة على حساب منافسيه في كاتالونيا، والتي ينحدر منها غارديولا مدرب الفريق عند إحراز الألقاب.

ووجد الباحثون زيادة بنسبة 16% في شهر فبراير 2010 (أي بعد تسعة أشهر من إحراز اللقب) مقارنة بالسنوات السابقة في مثل هذا التوقيت، كما استمرت الزيادة في معدل الولادات بنسبة 11% في الشهر التالي (مارس)، ثم عادت للانخفاض مجدداً في الشهور التالية.

وبالتالي، تثبت نتائج الدراسة التي عنونها الباحثون بـ"هل تؤثر الانتصارات الرياضية على معدلات الولادة" حقيقة "أثر إنيستا" إحصائياً بشكل فعلي، وإن كانت قد وجدت أن وسائل الإعلام الكاتالونية قد ضخمت الأمر حينما ادعت أن زيادة معدل الولادات بلغ 45%، لكنها لم تكن مخطئة من حيث الفكرة.

وباتصال هاتفي قامت به "العربية.نت" مع الباحث "مات إلمور"، أحد القائمين على الدراسة، فسر نتائج الدراسة بقوله: "في لحظات النشوة تتقلب الهرمونات في الجسد ويزداد الناس حميمية، ويمكننا القول إن الهرمونات تشارك الناس احتفالاتهم ونشوتهم، وبالتالي تزداد القرارات والخطوات غير المنطقية ويمكن افتراض أن أغلب حالات الحمل التي تحدث حينها تكون غير مخطط لها".

وبسؤال الباحث عن سبب عدم شمول الدراسة لمعدلات الولادة في جميع أنحاء كاتالونيا واقتصارها على مقاطعتين محددتين، أجاب الباحث: "إذا أردنا أن نبحث في "أثر إنيستا" فمن العدل أن نقوم بدراسة ذلك بين جمهور برشلونة. كاتالونيا إقليم مختلط وينقسم في ولاءاته الرياضية، وبالتالي فإن هذا الأثر لن ينطبق على كل من فيه، وقد قام بعض الباحثين بشكل مستقل بمراجعة معدل الولادات في الإقليم كاملاً فوجدوا زيادة صغيرة في معدل الولادات لم تتجاوز الـ1.2%، إلا أن هذا لا يتضارب مع نتائج دراستنا".

ولا توجد أمثلة كثيرة على دراسات مثبتة سابقة درست أثر الانتصارات الرياضية في معدلات الولادة بحسب الباحث، لكن هناك بالمقابل "أثر الكريسماس" الذي تحدثت عنه العديد من الدراسات السابقة والتي تفترض زيادة كبيرة في معدلات الإنجاب بعد تسعة أشهر من عطل رأس السنة الميلادية في كل عام.