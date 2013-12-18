العالم العربي يحتفي بلغته في يومها العالمي عبر الإعلام

يراجع العرب أوضاع لغتهم في يومها العالمي، الذي يصادف اليوم الأربعاء، عبر الإعلام، الذي سيكون محور النقاش، وفقاً لما قررته الهيئة الاستشارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية "آرابيا" التابعة لليونيسكو، التي وضعت عنوان هذا النقاش بـ"دور الإعلام في تقوية أو إضعاف اللغة العربية".

وسيحضر هذا النقاش الذي سيقام داخل أروقة اليونيسكو، ممثلو دول الأعضاء وجمع من المتخصصين والكتاب والباحثين من مختلف دول العالم العربي، إضافة إلى خبراء إعلاميين يمثلون وسائل إعلام متنوعة منها قنوات تلفزيونية وصحف ومجلات إلى جانب لغويين متخصصين وجمهور من الكتاب لمناقشة دور اللغة العربية في إثراء العالم ومدلولاتها الحضارية.

وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي بمنظمة اليونيسكو والمندوب الدائم للسعودية زياد الدريس إن "الاحتفال باليوم العالمي داخل أروقة اليونيسكو هو مساهمة استثنائية تمثل رمزية مهمة بأن تقوم منظمة دولية كبيرة بمكانة اليونيسكو بالاحتفاء بلغة بمكانة اللغة العربية".

وأوضح لـ"العربية.نت" بأن الدول العربية مطالبة بتفعيل اليوم العالمي للغة العربية من خلال مندوبياتها الدائمة في اليونيسكو ومن خلال وزارات الثقافة والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي وكافة المؤسسات الثقافية في الدول العربية"، كما أكد على الحاجة لإقناع الشباب بأهمية لغتهم العربية وعدم الخجل منها أو التردد في استخدامها في أي مكان.

السعودية تضع خطة للاحتفال

ويأتي ذلك في ظل إعداد مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية برنامجاً متكاملاً للاحتفاء باللغة العربية. وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن المركز قام بوضع خطة شاملة للاحتفاء بالعربية في يومها العالمي تتمثل في تنفيذ عدد كبير من الأنشطة والبرامج وإطلاق المبادرات ليكون يوم اللغة العربية يوما للاحتفاء بسنة من الإنجاز، وموسما لرسم الخطط، والتكامل في تنفيذها، حيث خاطب المركز الوزارات والجامعات ومؤسسات التعليم العالي من الكليات والمعاهد والأقسام والجمعيات المتخصصة ، كما خاطب المركز المؤسسات الثقافية والعلمية في الداخل والخارج، والأندية الأدبية في كل مناطق المملكة، والرئاسة العامة لرعاية الشباب التي تشرف على الأندية الرياضية ومختلف القطاعات الشبابية، والمؤسسات والشركات الأهلية.

ملتقى في تونس

وفي السياق ذاته تبدأ في تونس العاصمة اليوم أعمال الملتقى العالمي لخدمة اللغة العربية تحت رعاية الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي وبمشاركة مسؤولين ومختصين من داخل تونس وخارجها. ويتضمن الملتقى الذي تتواصل أعماله على مدى يومين جلسات علمية تتركز حول عرض تجارب لخدمة اللغة العربية في مجالات متنوعة وأربع ورش عمل تستشرف مستقبل اللغة العربية وسبل تفعيل مبادرات خدمة اللغة العربية ومشروعات النهوض العربي.

الأزهر يحتفي بحلقة نقاشية

بدورها تعقد اللجنة العليا لإصلاح للتعليم الأزهري في القاهرة حلقة نقاشية بمناسبة هذا اليوم تحت عنوان "وسائل تقريب اللغة العربية والحس اللغوي" وذلك بمقر مشيخة الأزهر مساء اليوم.

وسيشارك في الندوة مجموعة من الخبراء المتخصصين في اللغة العربية تهدف الحلقة النقاشية إلى الخروج بعدة أهداف لإصلاح التعليم الأزهري خاصة تطوير مناهج اللغة العربية.

يذكر أن اليوم العالمي يصادف يوم 18 من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أقرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973 اعتبار اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية لها ولكافة المنظمات الدولية المنضوية تحتها.

