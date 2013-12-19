فيديو "المهاجرين العراة" يثير موجة من الغضب بإيطاليا

فتحت الحكومة الإيطالية تحقيقاً حول نوعية المعاملة التي يتلقاها المهاجرون في معسكر استقبال في جزيرة لامبيدوزا، وذلك في ضوء الجدل المحتدم في إيطاليا وحتى في أوروبا في أعقاب نشر فيديو لمهاجرين يقفون عراةً في البرد ويخضعون للرش بمطهرات للوقاية من الجرب في مركز للمهاجرين بجزيرة لامبيدوزا.

وتحولت إيطاليا إلى بوابة مفتوحة على مصراعيها لمآسي درامية أمام أفواج المهاجرين غير الشرعيين، هذا المسلسل الذي كشفت آخر حلقاته عن تراجيديا من يجتاز البحار طلبا لأرض العجائب.

المأساة الجديدة التي تصادف اليوم العالمي للمهاجرين كشفتها صور فيديو التقطها أحد المهاجرين الذي وصل الى مركز لامبيدوزا في إيطاليا قبل شهرين وتظهر الصور أشخاصا يقفون عراة في البرد ويخضعون للرش بمطهرات طبية للوقاية من داء الجرب.

وتم بث الصور على قناة تلفزيونية إيطالية، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً بين أوساط المنادين بحقوق الإنسان.

وعللت الحكومة ذلك بالقول إن الخطوة كانت وقائية لمنع انتشار الجرب، حيث تم عزل المصابين ومن ثم رشهم بمواد طبية.

وفيما بدا رئيس الوزراء الإيطالي انريكو ليتا مصدوما أمرت وزارة الداخلية بفتح تحقيق معمق حول الحادثة التي روّعت الاتحاد الأوروبي.

