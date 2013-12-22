مصري يمثل العرب لأول مرة في رحلة للفضاء الخارجي

فاز المغامر المصري عمر سمرة بمسابقة "إكس أبوللو" العالمية لرواد الفضاء ليصبح أول مصري يصعد إلى الفضاء الخارجي، والعربي الوحيد ضمن الفريق المستكشف، وذلك بعد نجاحه في اجتياز كافة الاختبارات البدنية والنفسية المتعلقة بالفضاء التي تتضمن ركوب طائرة تطير بسرعة تعادل ضعف سرعة الصوت، والصعود على متن طائرة تصعد فوق مستوى الجاذبية لقياس مدى تحمل المتسابق لحالة انعدام الجاذبية.

وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد قدمت القوات المسلحة درع تكريم لسمرة أثناء الاحتفالية لمثابرته على تحقيق الحلم، كما نقل المتحدث العسكري للقوات المسلحة تهاني الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي وجميع أفراد القوات المسلحة للمغامر المصري.

وكانت فعاليات المسابقة انتهت في وقت سابق من هذا الشهر في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية التي أهلته لخوض التجربة الفريدة، ليتحقق الحلم برفع العلم المصري في الفضاء الخارجي، وهو ما يعد إنجازا كبيرا يحققه سمرة للمرة الثانية بعد رفعه العلم المصري عام 2007 على قمة جبل إيفرست.

وفور وصوله للقاهرة أقام سمرة حفلا بفوزه بالمسابقة حضره المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أحمد محمد علي، وعدد من نجوم المجتمع المصري. وقال سمرة: «أنا سعيد لفوزي بالمسابقة ليس لفكرة الفوز فحسب، بل لأن السفر للفضاء الخارجي ورفع علم مصر هو رمز ورسالة قوية جدا للعالم أجمع، خاصة في الوقت الحالي، لنثبت للعالم أن مصر من الممكن أن تصبح من الدول الرائدة في كافة المجالات العلمية والعملية.

وأضاف قائلا إن فوزه يعد رسالة قوية للشباب المصري والعربي ألا يضعوا سقفا لأحلامهم مهما بدت للبعض مستحيلة، وقال: "أنتظر رحلة الفضاء التي ستبدأ في غضون أشهر من الآن وتستمر ليوم واحد فقط، وهي في حقيقتها ليست مجرد رحلة عابرة وإنما هي مسؤولية أتحملها تجاه بلدي وتجاه كل من يفكر في التجربة من خلال نقل تجربتي إليه بكل تفاصيلها الإيجابية والسلبية إن وجدت".