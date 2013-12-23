المرأة البريطانية تقضي 627 ساعة للعناية بأناقتها

كشفت دراسة حديثة أن المرأة البريطانية تحتاج إلى 627 ساعة في السنة للعناية بمظهرها، حيث تقضي ما يصل إلى 12 ساعة وأربع دقائق كل أسبوع في التزيين.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في صحيفة "ميل أون صنداي"، أن المرأة البريطانية تقضي ما يصل إلى شهر تقريباً في العناية بمظهرها، من بينها 50 دقيقة في اليوم على اختيار الأزياء، وساعة و32 دقيقة في الأسبوع في القلق حيال ما إذا كان اختيارها صحيحاً.

وقالت إن قلق المرأة البريطانية من مظهرها يشمل الخوف من أن يكون جسدها ممتلئاً أكثر من اللازم أو نحيفاً جداً، ومن أن يكون جلدها مليئاً بالبقع أو شاحباً، ومن شكل تسريحة شعرها.

وأضافت الدراسة أن 9 من أصل كل 10 نساء بريطانيات يقتنين دائماً أزياء تخفي الأجزاء التي يكرهنها في أجسادهن، في حين تميل الكثيرات منهن إلى قضاء فترات طويلة في اختيار الملابس التي لا يمكن رؤيتها، وتقضي كل واحدة منهن ما يصل إلى 39 دقيقة في الأسبوع لاختيار ملابسها الداخلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قلق النساء البريطانيات بشأن رشاقة أجسادهن ومظهرهن يتزايد بشكل كبير خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة كل عام والتي تكثر فيها الحفلات، وتقضي الواحدة منهن ما معدله 12 ساعة و4 دقائق في الأسبوع على العناية بمظهرها، أو ما يصل إلى 627 ساعة و28 دقيقة في العام.

وقالت الدراسة إن 48% من النساء البريطانيات اعترفن بأنهن يقضين الكثير من الوقت في القلق على مظهرهن.