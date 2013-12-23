وفاة مخترع "الكلاشينكوف" أكثر الأسلحة فتكاً بالبشر

توفي مخترع بندقية الهجوم السوفييتية ميخائيل كلاشينكوف، الاثنين، عن عمر يناهز 90 عاماً، ولم تذكر وكالة الأنباء الروسية أسباب وفاته، واكتفت بأنه تم نقله الى المستشفى هذا العام عدة مرات.

وكان كلاشينكوف الذي يُعد أحد أشهر الأسماء التي نحتت لنفسها مكاناً في عالم الحروب من خلال بندقيته "إي كاي 47" كلاشينكوف قد بدء حياته العملية كميكانيكي، ثم انتقل الى للعمل في الجيش الروسي كتقني للدبابات الهجومية، وهي المهنة التي أتاحت له إبراز مهارته في هذا المجال.

وإبان الحرب العالمية الثانية شارك كلاشينكوف في أحد المعارك ضد الألمان لكنه جُرح، ومن هنا تولدت لديه فكرة اختراع سلاح يستطيع أن ينتصر فيه على الألمان، وبالفعل كان له ذلك لكن بعد خمس سنوات من العمل الدؤوب، وقد تم إنتاج قرابة 100 مليون نسخة من سلاحه الذي حمل اسمه، إلا أن مخترع السلاح لم يتلقّ أي مبلغ مقابل أي قطعة تم إنتاجها.

ويعد سلاح الكلاشينكوف أحد أشهر الأسلحة التي شهدتها حروب البشرية منذ ابتكاره، حيث يستخدمه أكثر من 50 جيشاً حول العالم، لسهولة فاعليته الكبيرة أثناء القتال، ويوجد منه أنواع كثيرة.

وفي هذا الشأن، تقول صحيفة "التايمز" البريطانية إنه من النادر أن يمر يوم دون أن يرى فيه المخترع كلاشينكوف بندقيته على شاشة التلفاز، وبينما يفخر لرؤيتها في أيدي جنود الجيوش النظامية وحركات التحرير يشعر بالأسى لرؤيتها بين أيدي الأطفال المجندين والمجرمين.

وعن ذلك يقول: "أنا متأسف لرؤية تلك الأعداد من الأبرياء يقتلون ببندقيتي، لكنني أهدئ نفسي وأقول إنني اخترعت هذا الرشاش قبل 60 عاماً لحماية مصالح بلادي".