اللقطات المميزة التي حكى عنها العالم في عام 2013

حفل عام 2013 بالعديد من الأحداث السياسية والرياضية والاجتماعية ورصدت عدسات المصورين لقطات مميزة للكثير من هذه الأحداث.

وكان من أبرز لقطات وكالة "فرانس برس" لعام 2013 حول العالم، لحظة تعرُض زعيم حركة الحقوق والحريات في بلغاريا أحمد دوغان لمحاولة اغتيال، في شهر يناير الماضي، أثناء قيامه بإلقاء خطاب في المؤتمر الدوري الثامن للحزب، وقد فشلت محاولة الاغتيال بسبب عُطل في مسدس الفاعل المجهول.

كما تضمنت أبرز اللقطات، لقطة لقطار صدم فيلاً ضخماً في الهند، وذلك بعد أن خرج الفيل من محمية بوكسا الطبيعية، قبل أن يعبر قضبان السكة الحديد، الموجودة بوسط غابة كثيفة، على بعد 675 كيلومترا من مدينة "كالكوتا" شرق البلاد، في شهر مارس الماضي.

بالإضافة إلى لحظة انزلاق لاعب كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، أمام المئات من المشجعين، في مارس الماضي، أثناء استعراضه بتسديد الركلات الحرة، خلال جولته الدعائية في الصين باعتباره سفيراً للدوري الصيني.