دبي تطلق 440 ألف لعبة نارية في احتفال تاريخي برأس السنة

تضع إمارة دبي "اللمسات الأخيرة" على احتفالات رأس السنة الجديدة، والتي ستكون مغايرة عن السنوات الماضية و"تاريخية" في ذات الوقت، خصوصاً في ظل رغبة دبي الدخول في كتاب "غينيس" للأرقام القياسية من بوابة الألعاب النارية "فاير وورك".

دبي بدأت تحضيراتها لكسر الرقم القياسي للألعاب النارية والمسجل باسم الكويت، حيث كانت هذه الأخيرة أطلقت 77 ألف لعبة نارية بمناسبة العيد الوطني العام الفائت.

لكن دبي تتجه لإطلاق أكثر من 440 ألف لعبة نارية في ليلة رأس السنة على طول الساحل الإمارة وتستمر لمدة 6 دقائق.

بيد أن أبرز معالم دبي أيضا ستكون مسرحاً للألعاب النارية في هذه الليلة التاريخية وعلى رأسها "برج خليفة وبرج العرب ومنتجع أتلانتس وعدد آخر من أبرز الأماكن السياحية".

وتأتي احتفالية تلك المعالم لمناسبتين الأولى الدخول في العام الجديد، أما الثانية فهي فرحة الإماراتيين بفوز دبي باستضافة إكسبو 2020.

بيد أن غالبية السياح الذين توافدوا على دبي في هذا التوقيت سينصب تركيزهم على برج خليفة، الذي كان نجم ليلة رأس السنة الفائتة، فقد حضر الحدث آنذاك عشرات الآلاف، ويتوقع أن تغلق الشوارع هذا العام.

وقال مسؤول في شرطة مرور دبي إن الإدارة تتوقع زحاماً شديداً عشية ليلة رأس السنة، ولهذا بدأت الاستعدادات على قدم وساق، من خلال تسيير المركبات وفتح طرق جانبية.

من جانبه قال المدير التنفيذي الأول للشؤون المؤسسية في "جمارك دبي" إن الكثير من المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية ستشارك في احتفالات رأس السنة، وفي ذات الوقت احتفالاً بالفوز باستضافة إكسبو.

وبين السهلاوي أن كميات كبيرة من الألعاب النارية تم استيرادها استعدادا لهذه المناسبة، مشيرا إلى أن دبي ستبهر العالم في رأس السنة، حيث سيشهد العالم احتفالية.

وكان سيرج زعلوف، الرئيس والمدير التنفيذي لمنتجع أتلانتس النخلة، أعلن أن المنتجع سينظم احتفالات ألعاب نارية برأس السنة الجديدة لم يسبق أن تم تنظيمها في التاريخ، احتفالاً بفوز إمارة دبي باحتضان معرض إكسبو 2020 ولاستقبال العام الجديد، سيتم تغطيتها في أكثر من 30 دولة.

وأكد سيرج أن حجم هذه الاحتفالات سيكون ضعف ما تم إطلاقه خلال افتتاح المنتجع في العام 2008 والذي لا يزال العالم يذكره حتى اليوم.