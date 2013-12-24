نيويورك تسجل في 2013 أدنى عدد جرائم خلال نصف قرن

سجلت مدينة نيويورك في العام 2013 ما مجموعه 329 جريمة قتل، أي بانخفاض بنسبة 20% مقارنة مع العام الماضي، وهو أدنى رقم خلال نصف قرن، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الاثنين.

فحتى تاريخ 22 من ديسمبر، أحصي في نيويورك 329 جريمة قتل، أي أقل من العام الماضي باثنتين وعشرين جريمة (413 جريمة)، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن بلدية المدينة.

أما عدد الجرائم حتى آخر السنة الماضية فكان 419، ما جعل من نيويورك أكثر المدن الأميركية الكبيرة أمنا.

في العام 2011 سجل فيها 515 جريمة قتل، مقابل 536 جريمة في العام 2010.

وبدأ إحصاء الجرائم في نيويورك في العام 1963، وسجلت 548 جريمة في ذلك العام، ولم يتوقف هذا العدد عن التصاعد حتى العام 1990 حين سجلت 2245 جريمة قتل، أي بمعدل ست جرائم يوميا.

واعتبارا من العام 1994، بدأ عدد الجرائم يتناقص مع وصول رودولف غيلياني إلى سدة رئاسة البلدية واعتماده سياسة متشددة لمكافحة الجريمة. وفي نهاية ولايته في العام 2001 كان عدد الجرائم المسجلة 649.