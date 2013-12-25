آباء يقضون "الميلاد" في كنيسة فرنسية كحركة احتجاجية

واصل 3 رجال فرنسيين حركة احتجاج على مصير الآباء المطلقين وأمضوا ليلة الميلاد تحت قبة جرس كنيسة في باستيا في كورسيكا حسب ما قال أحدهم.

ونقل رجل رابع أصيب بتوعك صحي إلى المستشفى على ما قال سيبستيان نميدوري الحاضر منذ السبت تحت قبة جرس كنيسة سيدة لورد في باستيا.

ويريد هؤلاء الآباء شأنهم شأن الكثير من الآباء المنفصلين أو المطلقين قبلهم، لفت انتباه الرأي العام على وضع "الآباء المتألمين المهمشين" معتبرين أن القضاء يعاملهم بطريقة ظالمة إذ يميل الى منح حق الحضانة الى الأم في قضايا الطلاق.

ويؤكد هؤلاء الرجال عزمهم مواصلة تحركهم ويدينون "القضاء المترنح" ويريدون "إثارة نقاش على الصعيد الوطني".

وأوضح كريستوف كلوز أحد المحتجين أن "ثمة آلاف الآباء الذين لا يرون أطفالهم أو يرونهم قليلا جدا. المجتمع تطور والرجال باتوا قادرين على الاهتمام بأطفالهم. من غير الطبيعي أن يستمر القضاء بالقول منهجياً أن الأم جيدة والرجل سيء وغير مسؤول". وقد شارك المحتجون مساء الثلاثاء بالقداس.

وسبق لكثير من "الآباء المعلقين" أن تسلقوا في الأشهر الأخيرة رافعات أو مباني عامة احتجاجا على أحكام قضائية تحرمهم من رؤية أطفالهم. وهم مدعمون من قبل جمعيات مثل "تجمع الرافعة الصفراء" و "اس او اس بابا" التي تطالب بإقامة الأطفال مداورة لدى الأم والأب في حال الانفصال.

وتظهر دراسة أخيرة لوزارة العدل الفرنسية أنه في حال الانفصال يتم اعتماد مقر إقامة الأطفال في 80% من الحالات بالاتفاق بين الوالدين. ويكون في 71% من الحالات مع الأم و10% مع الأب و19 % مداورة.

وفي حال وجود نزاع بين الوالدين يعطي القضاة بنسبة 63% حق الحضانة الى الأم و24,4% الى الأب فيما تعتمد المداورة في 12,3% ، والإقامة لدى طرف ثالث في 0,2% من الحالات.

