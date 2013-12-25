شاعرة كويتية تطلق مشروعا لتعليم كتابة المقالات في تويتر

تجربة تجديدية لتعليم رواد موقع "تويتر" وشبكة الإنترنت كتابة المقالات، أطلقتها الشاعرة الكويتية سعدية مفرح تحت عنوان كيف تكتب مقالاً.

وبحسب الشاعرة سعدية مفرّح، فإن الحساب موجه لجميع شرائح المجتمع ولا يتعلق فقط بالصحافيين والكتاب.

وأشارت إلى أن الهدف الأكبر ليس فقط تعلم فن كتابة المقالات الصحافية، بل المشاركة والتفاعل مع المتابعين، إضافة إلى مشاركات أخرى تتعلق بفن تعلم كتابة التقارير والتحقيقات الصحافية وكل ما يتعلق بعالم الصحافة.

وحول فكرة الحساب وسبب إطلاقه، قالت الكاتبة والصحافية سعدية مفرح صاحبة الفكرة، في لقائها عبر شاشة "العربية": "إن موقع تويتر أصبح مكانا لجميع الناس، والكتاب يلتقون فيه وكأنه منتدى عام ومفتوح سقطت فيه كل الحواجز، وما دفعني لهذا العمل هو استغلال هذا الموقع العالمي لنشر التعليم فيه سواء من خلال كتابة المقالة أو التقارير وغيرها من الفنون الصحافية".

وأضافت المفرح، "توقعت أن تكون هناك استجابة، وقبل أن أطلق هذا الحساب كنت قد استخدمت حسابي الرسمي من خلال عرض بعض هذه الأفكار ووجدت ترحيبا بها، وعند إطلاق هذا الحساب الذي بلغ خلال أسبوع واحد عدد متابعيه 6 آلاف شخص، أصبح هناك أقبال كبير عليه من الكثيرين".