فيروس يقتل 1000 دلفين على سواحل أميركا

نفق حوالي ألف دلفين جراء تعرضها لفيروس يشبه فيروس الحصبة على السواحل الشرقية للولايات المتحدة عام 2013، وفق ما أكدته خبيرة في الأحياء المائية.

وكان 740 دلفيناً قد نفقت خلال أكبر انتشار للفيروس في1987-1988 حين كان الفيروس غير معروف بعد.

وقالت إيرين فوغيريس خبيرة الأحياء المائية في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن الفيروس "له تأثير كبير ونحن نتابع هذا عن كثب"، مشيرة إلى أن المرض لم تظهر أية مؤشرات على انحساره.

وأظهرت إحصاءات الإدارة أن أكثر من 39 ألف دلفين من النوع الرمادي المدبب الأنف الأكثر شيوعا استوطنت المنطقة الشرقية من "نيو جيرزيالي" وسط فلوريدا عام 2010. ويحاول العلماء معرفة أسباب عودة الفيروس إلى الظهور هذا العام.

وقالت فوغيريس إنه عثر على الدلافين -التي تهاجر جنوبا في الشتاء- نافقة على امتداد الشواطئ من نيويورك إلى فلوريدا منذ يونيو الماضي.

ورجحت أن يكون عدد غير معلوم من الدلافين المصابة قد نفقت أيضا في البحر.