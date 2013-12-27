العنوسة شبح يطارد الفتيات.. ولبنان تتصدر بنسبة 85%

قامت إذاعة هولندية برصد إحصائيات لعام 2013 عن نسب العنوسة في الوطن العربي حيث أظهرت الإحصاءات أن أعلى نسبة عنوسة سجلت في لبنان بينما سجلت فلسطين أقل نسبة عنوسة في الوطن العربي.

والعنوسة شبح يطارد الفتيات خاصة في الوطن العربي، ونتيجة لغياب إحصائيات حديثة ودقيقة عن ظاهرة العنوسة، أثارت إحصائيات قامت بها إذاعة هولندا العالمية جدلا واسعا لنشرها خارطة توضح نسب العنوسة في الوطن العربي استنادا لإحصائيات قامت بها مراكز للأبحاث وبعض المعطيات التي تقدمها منظمات غير حكومية ناشطة وقامت بدمجها بتوقعات اعتمادا على مؤشرات كل دولة على حدة.

وبدا أنه في لبنان ليس هيناً الحصول على عريس حيث أظهرت الخارطة أن 15% فقط من الشابات اللبنانيات وفقن في الحصول على شريك لتسجل أعلى نسبة عنوسة في الوطن العربي بنسبة 85% من مجموع الفتيات في سن الزواج، تليها سوريا، حيث بلغت نسبة العنوسة 70% وهي نسبة مرشحة للارتفاع بسبب ظروف الحرب.

فيما شكلت فلسطين الاستثناء في العالم العربي لتسجيلها 7% فقط من العنوسة لتسجل أقل نسبة عنوسة على الإطلاق.

في الوقت نفسه، تقاربت نسب العنوسة في دول المغرب العربي حيث سجلت تونس نسبة 62% تلتها الجزائر بنسبة 51%.

أما مصر فبلغ عدد العوانس 8 ملايين أي 40% من مجموع الفتيات في سن الزواج، وفي دول الخليج وصلت نسبة العوانس أرقاما كبيرة حيث تصدرت دولة الإمارات بنسبة 75% بينما 45% في السعودية وأرجعت الدراسة السبب ربما للمغالاة في المهور.

فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الأمر بتعليقات ساخرة على الموضوع.

