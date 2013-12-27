لصوص تنكروا بزي سانتا كلوز في ألبانيا وكوسوفو

قام أربعة رجال متنكرين بزي سانتا كلوز بسرقة متجر لبيع المجوهرات في مركز تجاري في تيرانا، بحسب ما كشف فلوريون سيرياني، الناطق باسم وزارة الداخلية الألبانية لوكالة "فرانس برس".

وأخفى اللصوص الأسلحة تحت لباسهم، وهددوا صاحب المتجر وزوجته، وملأوا أكياسهم بالمجوهرات والساعات الفاخرة قبل أن يلوذوا بالفرار على متن سيارة "مرسيدس"، وفق مصدر مطلع على التحقيق.

وبثت وسائل الإعلام صوراً التقطتها كاميرات مركز "تي إي جي" التجاري تظهر اللصوص الأربعة وهم يخرجون من المتجر مع أكياس كبيرة.

وقد لقيت هذه الحادثة صدى في كوسوفو، حيث حاول ثلاثة رجال مسلحين متنكرين بزي سانتا كلوز سرقة متجر لبيع المجوهرات في مدينة برايزرن، أطلقوا النار على صاحب المتجر ورجل آخر كان معه.