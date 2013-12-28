طفل في التاسعة يتسلق أعلى قمة في الأرجنتين

نجح الأميركي تايلر ارمسترونغ البالغ من العمر تسع سنوات في تسلق قمة أكونكاغوا، أعلى قمة في القارة الأميركية بارتفاع سبعة آلاف متر في سلسلة جبال الإنديس على ما جاء على الموقع الالكتروني للمغامرة. وقد وصل إلى القمة يوم الثلاثاء، في عيد الميلاد برفقة والده وخبراء بتسلق الجبال. وقد حصل على إذن خاص من السلطات الأرجنتينية لتسلق سفوح اكونكاغوا.

وحطم تايلر ارمسترونغ أيضا السن الدنيا لتسلق جبل اكونكاغوا الواقعة في مقاطعة مندوزا (غرب الارجنتين)، قرب الحدود مع تشيلي على ما قال قائد الرحلة نيكولا غارسيا ردا على أسئلة محطة "سي 5 ان" التلفزيونية الأرجنتينية.

وكتب على الموقع الإلكتروني للرحلة "يسرنا أن نعلن أن تايلر ارمسترونغ حطم الرقم القياسي لتسلق اكونكاغوا ووصل إلى القمة في 24 ديسمبر".

وكتبت بريسيليا ارمسترونغ والدة المستلق الطفل، "أنا فخورة جدا بك يا حبيبي! لقد اطمأن قلبي الآن. لكن القلق سيعود إذا واصلت حس المغامرة هذا".

وسبق لتايلر ارمسترونغ أن وصل خلال السنة الحالية إلى قمة كيليماندجارو في تنزانيا أعلى قمة في القارة الإفريقية (5900 متر).