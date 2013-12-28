مهندسة إماراتية تتلقى دعوة للعشاء من باراك أوباما

تلقت مهندسة إماراتية مبدعة دعوة من الرئيس الأميركي لتناول طعام العشاء احتفاء بتحقيقها لإنجاز هو الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا دفع شركة "مايكروسوفت" العالمية لمنحها شهادة نادرة تكريماً لها.

وقالت المهندسة فاطمة جاسم خلفان الزعابي إنها حصلت على شهادة "مايكروسوفت" العالمية لتصميمها برنامجا عالميا في تطوير الـ"بوربوينت" لتصميم الفلل والمباني هندسيا، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم.

وأضافت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "إن هذا الإنجاز عبارة عن تطوير وابتكار ذاتي يتمثل في دمج الأشكال الهندسية بصورة إبداعية وتحويلها إلى ثلاثية الأبعاد، ثم إلى نموذج هندسي متكامل لبناء الفلل والمباني".

ولفتت الزعابي إلى أن تكريم الرئيس الأميركي، جاء بعد حصولها على شهادة من شركة "مايكروسوفت" العالمية باعتبارها المالك الوحيد لبرامج "البوربوينت والإكسل والوورد"، وهي المخولة بإعطاء شهادات الابتكار العلمي لأصحاب الاختراعات في هذه البرامج.

وكانت الزعابي قد حصلت على جائزة "الشيخة شمسة بنت سهيل للمبدعات" في دورتها لعام 2013 في مجال الاقتصاد والأعمال، فيما يعتبر إنجازها الأول على مستوى العالم في تعديل البرنامج لخدمة قطاع المهندسين المعماريين في تصميم الفلل والمباني الحديثة المتطورة.