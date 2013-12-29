طفلة أردنية تدوّخ 7 ملايين بالعالم في 20 ثانية

هذا الشاب الذي تراه مع ابنة أخيه في الفيديو، هو أردني الأصل مولود في شيكاغو، حيث يقيم، ومن هناك "دوّخ" إلى الآن أكثر من 7 ملايين إنسان في 5 قارات، ممن شاهدوا شريطاً مدته 20 ثانية قام بتحميله في قناته iLLyNoiize بموقع "يوتيوب" الخميس الماضي، أي منذ 3 أيام فقط.

والشاب المجهول الاسم، كتبت إليه "العربية.نت" رسالة بصفحته في "فيسبوك" التي دشنها يوم الجمعة الماضي، لتتعرف إليه وقصته مع ابنة أخيه، وهي طفلة عمرها عام واحد واسمها ناتاليا، لكنه لم يجب، لأن الفيديو الذي تراه بقناته في "يوتيوب" بعنوان My BeatBoxing 1 year old niece شاغله الشاغل هذه الأيام.

حتى صباح اليوم الأحد وصل مَنْ شاهدوه إلى أكثر من 4 ملايين و630 ألفاً، ومعظمهم يعرف معنى BeatBoxing بالتأكيد، لكنها صعبة عربياً، ولا نجد لترجمتها أفضل من "بخّ" ومنها بخّاخ وبخّاخة و"تبخيخ" و"مبخّخون" إذا أردت.

وهناك آخرون قاموا بتحميل الفيديو في قنواتهم أيضاً، وعددها بالعشرات بالإنجليزية فقط، وفي إحداها وصل مشاهدوه الى مليون و200 ألف، وفي قناة ثانية 800 ألف، وثالثة إلى 420 ألفاً، لذلك فتقديرهم مع بقية القنوات بأكثر من 7 ملايين هو أقل تعديل، علماً بأن الشريط منتشر بلغات كثيرة، ولو حسبناها لعرفنا أن الفيديو يشاهده 100 ألف كل ساعة في 3 أيام.

وذكر الشاب على حسابه في "تويتر" قبل يومين أنه سيسافر الى الأردن قريباً لقضاء بضعة أيام، وفي حسابه بالموقع لا يذكر اسمه أيضاً، بل iLLyNoiiZe فقط.

من يكون الشاب "المبخوخ" الوجه من ابنة أخيه الصغيرة؟ لا ندري، لكن المهم أنه قام بتسليتنا ولو لعشرين ثانية، وبـ"بخة" واحدة من طفلة قد تنسي البعض منا مشاكل اليوم.