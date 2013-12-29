زوار نيويورك "يمزقون" ذكرياتهم الأليمة قبل رأس السنة

على أمل نسيان الذكريات المؤلمة والصعبة، اصطف الناس في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك للتخلص من البقايا المادية لتجاربهم الأليمة بمساعدة آلات لتمزيق الورق.

ويسمح اليوم السنوي للتخلص من الذكريات الأليمة والذي ينظم سنويا قبل ثلاثة أيام من حلول العام الجديد للناس بالتخلص رمزيا من الذكريات السيئة بوضع الصور أو الوثائق أو المفكرات الخطية في آلة ضخمة لتمزيق الأوراق على أمل تمهيد الطريق أمام مستقبل أكثر إشراقا.

واستوحي أسلوب التمزيق خلال يوم التخلص من الذكريات الألمية من عادة لاتينية يقوم بها المحتفلون بقدوم سنة جديدة بحشو دمى بأشياء تمثل لهم ذكريات أليمة وإشعال النار فيها، وذلك حسبما ذكر تحالف تايمز سكوير الذي ينظم هذا اليوم.

وبالنسبة لكثيرين يمثل تمزيق الأشياء محاولة للتخلص من العادات السيئة أو العلاقات الأليمة.

وقال سام تلالي (39 عاماً) والذي يزور نيويورك من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا: "إنني أمزق ذكرى اكتشاف حقيقة أن ابنتي ليست ابنتي البيولوجية من خلال اختبار الحمض النووي.. أعتقد أنني بفعل هذا سأشعر بارتياح".