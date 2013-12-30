فرق الإطفاء تكتشف صدفةً مزرعة للقنب الهندي في بلجيكا

ضبطت الشرطة البلجيكية، أمس الأحد، الآلاف من نبتات القنب صدفة خلال حريق شبّ في مبنى، إلا أنه لم يتم العثور على الزارعين.

والمزرعة الحديثة جداً المقامة على أكثر من 1000 متر مربع في الطابق الثالث من مبنى مهجور، أفلتت من النيران التي حاصرت هذا المصنع السابق فضلاً عن مبنى ثانٍ. والمنشآت المتطورة جداً كانت تضم إنارة خاصة فضلاً عن نظام ريّ لكل نبتة.

ولم تعانِ نبتات القنب من الحريق، على ما قال رئيس وحدة الإطفاء لوكالة "بيلغا" للأنباء والذي اكتشف صدفة المزروعات غير القانونية.

ومن جانبه قال رئيس بلدية تورنيه (جنوب غرب) التي يقع فيها المبنى المحترق إن الشرطة ضبطت 10 آلاف نبتة بقيمة تقدر بخمسة ملايين يورو (6.87 مليون دولار) في سوق البيع.

وأظهرت المشاهد التي عرضها التلفزيون عناصر الشرطة يخرجون من المبنى محملين بأكياس كبيرة. يُذكر أن هذه الضبطية هي من أكبر عمليات ضبط نبتات القنب الهندي في المنطقة.

وأكد المدعي العام في تورنيه أن الشرطة لا تزال تبحث عن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه المزرعة.