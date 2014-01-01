ثلج قابل للأكل بنكهات مختلفة في لندن لاستقبال 2014

ذاق آلاف المحتفلين في لندن بمناسبة رأس السنة ثلجا قابلا للأكل بطعم الدراق، ودخان بنكهة الفراولة في إطار "عرض ألعاب نارية متعدد الحواس" عند منتصف الليل.

وقد مد نحو 50 ألف شخص ألسنتهم في محاولة لالتقاط نُدف الثلج القابلة للأكل التي كان مذاقها يتماشى مع ألوان العرض.

وقد اجتاحت الأجواء قصاصات الورق الملونة بنكهة الموز والفقاعات بطعم البرتقال والدخان بنكهة الكرز والتفاح على مدى 11 دقيقة مرافقة لعرض الألعاب النارية الذي أضاء عجلة "لندن آي".

وقالت سامنثا التي أتت من بيترسبورو في شرق إنكلترا: "إنه أمر رائع، لا يصدق.. كان الطعم لذيذا جدا".

وقال رئيس بلدية لندن بوريس جونسون: "لا وسيلة أفضل للاحتفال بالأحداث الكبيرة في العام 2013 وانطلاق سنة جديدة إلا من خلال أحد أجمل عروض الألعاب النارية في العالم الذي تم إغناؤه بطرق عدة".

وأضاف، "إنه عرض رائع للألعاب النارية يمكن الشعور به وتذوقه أيضا".

ووزعت رزم تحتوي على أساور مضيئة وسبعة أنواع من السكاكر بطعم الفاكهة تتماشى مع العرض على نحو 100 ألف شخص توزعوا على ضفاف نهر تايمز.

وقد هبت رياح قوية وسقط المطر بكثافة قبيل منتصف الليل، إلا أن ذلك لم يؤثر على 250 ألف شخص انتظروا ساعات على ضفاف النهر الشهير لحضور العرض.