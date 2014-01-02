الجليد يعيق إنقاذ 52 شخصاً بالقارة القطبية الجنوبية

أعاق الجليد عملية إنقاذ 52 راكباً، اليوم الخميس، في سفينة روسية تقطعت بها السبل في القارة القطبية الجنوبية منذ أيام.

وكان من المقرر أن تنقل طائرة هليكوبتر، تحملها كاسحة الجليد الصينية "تنين الجليد"، ركاب السفينة أكاديمك شوكالسكي اليوم الخميس، ثم تستخدم صندلاً لنقلهم إلى سفينة الإمداد الأسترالية أورورا أوستراليس القريبة.

وقالت هيئة الأمن البحري الأسترالية التي تنسق عملية الإنقاذ في بيان "تحول ظروف الجليد البحري الحالية دون وصول الصندل من أورورا أوستراليس إلى السفينة الصينية شوي لونغ (تنين الجليد) وقد لا يكون الإنقاذ ممكناً اليوم".

وأضافت أن هبوط الهليكوبتر على أورورا أوستراليس أو بجوار السفينة محفوف بالمخاطر.

وذكرت أنه "من المرجح الآن ألا يتم الإنقاذ اليوم، والخيار المفضل هو انتظار تحسن الظروف بما يسمح باستكمال الإنقاذ في عملية واحدة للحد من أي مجازفة غير ضرورية".

وغادرت السفينة الروسية نيوزيلندا يوم 28 نوفمبر في رحلة خاصة للاحتفال بمرور 100 عام على رحلة إلى القارة القطبية الجنوبية، قادها المستكشف الأسترالي الشهير دوغلاس ماوسون.

واقتربت السفينة الصينية من السفينة الروسية يوم السبت حتى أصبحت في نطاق الرؤية بالنسبة لها، لكنها عادت بعدما لم تتمكن من كسر الجليد الذي يحاصرها ويزيد سمكه على ثلاثة أمتار في بعض الأماكن.