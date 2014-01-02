رفع ضرائب التبغ 3 أضعاف قد يمنع 200 مليون وفاة مبكرة

أكدت دراسة حديثة أجراها باحثون في جمعية أبحاث السرطان البريطانية الخيرية أن زيادة الضرائب على صناعة التبغ سيشجع الناس على الإقلاع عن التدخين.

وأشارت الدراسة التي نشرت في دورية نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن إلى أن زيادة الضرائب على السجائر بنسبة ثلاثة أضعاف ستقلل التدخين بنسبة الثلث.

كما سيساعد ارتفاع أسعار السجائر في منع الشباب من الإقبال على هذه العادة السيئة، وسيزيد في الوقت نفسه من إيرادات الحكومة لدعم الرعاية الصحية، ما قد يمنع 200 مليون وفاة مبكرة بسرطان الرئة وأمراض أخرى مرتبطة بالتدخين في القرن الحالي.

وفضلا عن أنه يسبب سرطان الرئة - وهو في الغالب مرض قاتل - فإن التدخين أيضا السبب الأكبر للوفاة المبكرة بأمراض مزمنة، مثل: أمراض القلب والجلطات وارتفاع ضغط الدم.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن التبغ يقتل حاليا حوالي ستة ملايين شخص سنويا. ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من ثمانية ملايين سنويا بحلول عام 2030 إذا لم تتخذ إجراءات للحد من معدلات التدخين.

وقال ريتشارد بيتو، خبير الأمراض الوبائية بجمعية أبحاث السرطان البريطانية والذي قاد الدراسة إن زيادة الضرائب على التبغ بمعدلات عالية سيكون فاعلا في البلدان الأكثر فقرا والبلدان ذات الدخل المتوسط التي تتوفر فيها أرخص أنواع السجائر.

ويبلغ عدد المدخنين إجمالا في العالم 1.3 مليار شخص يعيش غالبيتهم في بلدان فقيرة لم تسن الكثير من حكوماتها حتى الآن قوانين لمكافحة التدخين.

لكن بيتو قال إن زيادة الضرائب على التبغ ستكون مجدية في البلدان الغنية أيضا، مستدلاً على ذلك بالوضع في فرنسا التي قال إن استهلاك التبغ فيها هبط إلى النصف في الفترة من 1990 إلى 2006 بزيادة الضرائب بنسبة أعلى كثيرا من التضخم.

وقال بيتو في بيان "نريد ضرائب أعلى على التبغ ووفيات أقل بسبب التبغ." وأضاف قائلا إن زيادة الضرائب على التبغ "سيساعد الأطفال على عدم البدء في التدخين كما سيساعد البالغين على التوقف قبل فوات الأوان."

وفي حين يخسر المدخنون عشر سنوات على الأقل من عمرهم الافتراضي فإن من يقلعون عن التدخين قبل سن الأربعين يتفادون أكثر من 90% من المخاطر الصحية التي تواجه من يستمرون في التدخين، كما أن التوقف عن التدخين قبل سن الثلاثين يمنع أكثر من 97 %من هذه المخاطر.

وأشار بيتو إلى أن صناعة التبغ الدولية تحقق أرباحا تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنويا وأن هذا يعادل "10 آلاف دولار تقريبا لكل حالة وفاة ناتجة عن التدخين."