قناة قبرصية تبث كلمة رئيس سابق للتهنئة بـ2014 خطأً

بثت قناة قبرصية بطريق الخطأ اللحظات الأولى من كلمة قديمة للتهنئة بالعام الجديد، ألقاها الرئيس السابق للبلاد بدلاً من كلمة الرئيس نيكوس أناستاسيادس.

وقالت هيئة الإذاعة القبرصية إنها أدركت الخطأ الذي ارتكبته في غضون ثوانٍ من بدء بث الكلمة بعد ظهر 31 ديسمبر، وإنها أوقفت بث كلمة الرئيس السابق ديميتريس كريستوفياس.

وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية أن القناة تجري حالياً تحقيقاً داخلياً في الخطأ "الجسيم للغاية".

وكان كريستوفياس قد انسحب من الساحة السياسية بعد فوز اناستاسيادس بالانتخابات في فبراير 2013.