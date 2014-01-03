"سواقة بنات" كتاب يوضح الانتقادات لقيادة النساء بمصر

تشهد مصر اتهامات متكررة للسيدات اللاتي اقتحمن مجال قيادة السيارات، ويبدو أن هذا الأمر هو ما دفع الكاتبة عبير عبدالوهاب إلى الدفاع عن بنات جنسها في كتاب باسم "سواقة بنات"، وتم الإعلان عنه مؤخراً على أن يطرح في معرض الكتاب المقبل.

وطُرح الإعلان الخاص بالكتاب، والذي ظهرت من خلاله مجموعة من الفنانين المصريين أبرزهم أشرف عبدالباقي وميّ كساب وصلاح عبدالله وفتحي عبدالوهاب، إلى جوار المطرب أبوالليف والشاعر أيمن بهجت قمر، حيث ظهر أن جميعهم مجمعون على رفضهم لأن تقود مؤلفة الكتاب للسيارة.

وأكدت لـ"العربية.نت" عبير عبدالوهاب (المؤلفة) أن السبب الرئيسي في تقديمها للكتاب هو الاتهامات التي توجّه طوال الوقت للسيدات المصريات بأنهن لا يتقن قيادة السيارة، معتبرة أن الحقيقة هي أن المصريين بأكملهم يتساهلون أثناء قيادة السيارة، وبالتالي من الظلم أن يتم توجيه الاتهام للسيدات فقط.

وأشارت إلى أنها تسرد قصتها الشخصية مع القيادة، منذ أول سيارة امتلكتها، من أجل تعريف القارئ بما يجري في هذا المجال، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى البعض.

وحول مشاركة بعض الفنانين في الإعلان، أكدت عبدالوهاب أنها حينما أخبرتهم بفكرة الكتاب، أظهروا حماساً شديداً في المشاركة، لدرجة جعلت البعض يقترح بعض الأفكار الخاصة، كما نوّهت عن أن الجميع رفض تقاضي أية أموال من أجل الظهور في مقطع الفيديو.

فصل لمصمم المطاردات الشهير

وأوضحت الكاتبة أنه حينما انتهت من الكتاب قامت بالاتصال بعمرو ماكجيفر، مصمم المطاردات السينمائية الشهير، وأخبرته بما كتبته، فطلب منها أن ترسل له نسخة، خاصة أنه يود إضافة فصل للكتاب، وبالفعل قام بكتابة الفصل الأخير به، والذي يتناول تعليقه على ما قرأه.

واختتمت عبدالوهاب تصريحاتها بالتأكيد على أن هدفها من تقديم الكتاب هو أن تجعل القارئ يستمتع وهو يقرأه في المقام الأول، ومن أجل أن تتضح المفاهيم الخاطئة التي يتم الترويج لها في الفترات الماضية.