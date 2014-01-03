في آول جمعة من العام

ماذا بقي لنا من الأحلام؟

وهل ما زلنا نحلم؟

ام لا يزال في الأفق متسع للحلم؟

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يومياً نسمع عبارة احلام سعيدة ولم نسمع قط عبارة واقع سعيد ام ان هذا بحد ذاته حلم ؟

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بداية السنة هل يتجدد الزمن أم تتجدد احلامنا وامنياتنا؟

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رأس السنة : ليلة خيالية اخترعناها لتجسد لنا لقاء الفراق بالعناق بين ليلة رحلت وطوت معها عام سابق وليلة تحمل معها عام قادم .

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السؤال الذي أوجعت به رأس والدي طفلة ولا يزال يوجع رأسي كبيرة : لماذا يحتفل العالم برأس السنة ويتجاهل الاحتفال بباقي أعضاء جسدها مثل يديها أو قدميها؟

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السنة : واقع نعيشه اثنا عشر شهرا لنطارد فيه احلامنا ونصنع امنياتنا.

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الواقع : حلم تحول الى امنية تحققت .

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الحلم : خيال نهرب به من الواقع بارادتنا احيانا واحيانا يذهب بنا الواقع له دون ارادتنا .

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الأمنية : مشروع لواقع أجمل نصنعه بالطموح.

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يخبرنا الشاعر التركي ناظم حكمت الذي تعرض للسجن والنفي ان القادم أجمل بقصيدة تقول كلماتها : أجمل الأطفال لم يولد بعد ، أجمل الأزهار لم تتفتح بعد ، أجمل البحار لم يكتشفها أحد بعد

ونحن الذين نهوى السياحة بين البلاد في اراضي الله الواسعة نعود الى أوطاننا بشعور ان القادم أسوأ.

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كلما مر علينا حدث سيء في يوم خرجنا منه لنجد يوم أسوأ وحالنا كحال الشاعر الذي قال : رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه ، ومع ذلك مازلنا نرحل امنياتنا بعد ان تلاشت أحلامنا ونتمنى ان تتحق لنا أمنية.

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كانت امنياتنا : وحدة ... تحرر ... ثأر ، مرت السنوات لم نتوحد ، لم نتحرر ولم نثأر !

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أطلقنا لاءاتنا الثلاث : لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض ثم تصالحنا واعترفنا وتفاوضنا !

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في العام 2014 نتمنى ان نحقق امنيات العام 2013 وهي امنيات مرحلة من العام 2012 ومن كم عام ونحن نرحل امنياتنا لعل وعسى رغم ادراكنا بأن : ما نيل المطالب بالتمني.

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الامنيات المرحلة : انكسارات.

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هناك سرقة لا يعاقب عليها القانون لكنها السرقة الأخطر سرقة الأحلام التي يقوم بها سارقو الفرح وصانعي النكد ، وسرقة الأمنيات التي يقوم بها الانتهازيون والوصوليون ومن يوصلونهم على حساب طموحنا الذي يقومون بتحطيمه.

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الامنيات المسروقة : هزائم.

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نحلم عندما يحتكر البعض الهواء ان نتنفس الهواء المذاب في الماء وعندما يحتكرون البحر نهرب الى المحيط فهو أكثر اتساعاً .

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نتراجع بتراجع امانينا ثم نتأرجح بين الحلم والواقع .

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كثيراً ما نهرب من الواقع الى الأحلام .

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بعض الأحلام نخشى الاستيقاظ منها كي لا تتحول كابوس.

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يذهب عام ، يأتي عام ، والأحلام هي الأحلام ، ولم يعد لنا من الأمنيات سوى الذكريات فكل ما سيكون كان ، ولم يعد في الامكان أفضل مما كان !

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حلمي ان اقول لأمنيتي كوني فتكون .

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امنيتي أن يكون لي أمنية!

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أتمنى لكم واقع اجمل من الأحلام تحققون به أمنياتكم ، أمنية أمنية أمنية ....

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هذا المقال كان حتى وقت كتابته أمنية وأمنيتي أن تقرأوه.

نقلاً عن "الكويتية"