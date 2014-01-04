الممثل بول ووكر مات بسرعة 160 كيلومتراً في الساعة

السيارة التي قتل فيها الممثل الأميركي، بول ووكر، في نوفمبر الماضي في كاليفورنيا، كانت تسير بسرعة 160 كيلومتراً في الساعة تقريباً، على ما كشف التقرير النهائي للأطباء الشرعيين.

وتوفي بول ووكر، أحد أبطال سلسلة أفلام "فاست آند فوريوس" في 30 نوفمبر في سانتا كلاريتا شمال غرب لوس أنجلوس عن 40 عاماً عندما اصطدمت سيارته بشجرة واندلعت فيها النيران. وكان الممثل راكباً في السيارة التي قتل سائقها في الحادث أيضاً.

وجاء في التقرير النهائي لمعهد الطب الشرعي في لوس أنجلوس أن روجير روداس صديق بول ووكر كان عند قوع الحادث، "يقود السيارة وهي من نوع بورشه كاريرا جي تي حمراء بسرعة خطرة بلغت 160 كيلومتراً في الساعة تقريباً".

وأضاف البيان أن "السيارة تحطمت بالكامل، وكادت تنشطر"، مشيراً إلى أن "الجزء الأكبر من السيارة قد تفحم".

وقال الأطباء الشرعيون إن الممثل توفي جراء "إصابات عدة عائدة إلى الصدمة" وإلى حروق كما سبق وأشاروا في تقرير تمهيدي، وأوضحوا أن التحاليل لم تظهر أي آثار للكحول أو المخدرات في جسمي بول ووكر وصديقه.

وعرف بول ووكر الشهرة بفضل سلسلة الأفلام الناجحة "فاست ان فوريوس". وقد عرض الجزء الأول من السلسلة في العام 2001، وكان الممثل يصور الجزء السابع عند مقتله، مما اضطر استديوهات "يونيفرسال" إلى تعليق الإنتاج وإرجاء موعد بدء عرض الفيلم من 11 يوليو 2014 إلى 10 إبريل 2015.