النجم ريبيري يبهر الإماراتيين بـ"رقصة اليولة"

لم يكن أحد يتصور أن الرقصة الشعبية الأولى في الإمارات، وهي "فن اليولة"، سيكون نجمها في بداية عام 2014 لاعب المنتخب الفرنسي ونادي بايرن ميونيخ، فرانك ريبيري، الذي أبدع في الرقصة مع مجموعة من الشباب الإماراتي.

ريبيري الذي حل ضيفاً على الإمارات مع نخبة من نجوم العالم، بينهم كريستيانو رونالدو وتشافي هيرنانديز وغيرهما من نجوم الكرة خلال مؤتمر

دبي لحضور مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثامن الذي اختتم أعماله الأحد الماضي.

يذكر أن رقصة اليولة من الفنون الشعبية في الإمارات، وفيها يرقص الشخص على أنغام الموسيقي حاملاً عصا أو سلاحاً يتراقص معه ويرميه عالياً بشكل متناغم.

ريبيري الذي ينافس ميسي ورونالدو على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2013، خطف الأضواء خلال زيارة الضيوف إلى مركز راشد للمعاقين.

أحد الشباب الإماراتي المشاركين علق على رقصة ريبيري بأنها كانت مميزة ويحتاج إلى قليل من التدريب على السلاح عندما يقذفه عالياً، ثم يتلاعب به، متمنياً فوز ريبيري بجائزة أفضل لاعب والكرة الذهبية.