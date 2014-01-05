بيع سمكة تونة بـ52 ألف يورو في مزاد باليابان

بيعت سمكة تونة تزن 230 كيلوغراماً بنحو 52 ألف يورو في طوكيو، الأحد، في أول عرض من نوعه في السنة الجديدة، وهو رقم أدنى بكثير مما كان محققاً في السنوات الماضية.

ففي العام الماضي بيعت سمكة مشابهة تقريباً بثلاثة أضعاف، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها ثمن سمك التونة هذا الانخفاض في سوف طوكيو، أكبر سوق للسمك في العالم.

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ويرجع السبب في هذا الانخفاض في السعر الى العرض الكبير لأسماك التونة الحمراء التي تصطاد على شواطئ مدينة أوما الشمالية.

ويستهلك اليابانيون ثلاثة أرباع ما يُباع في الأسواق العالمية من أسماك التونة الحمراء.