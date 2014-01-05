زيارة لطبيب أسنان تودي بحياة طفلة أميركية

توفيت طفلة من هاواي عمرها ثلاث سنوات، بعد إصابتها بأضرار بالغة في المخ الشهر الماضي أثناء علاج أسنانها، وذلك حسبما ذكر محام عائلة الطفلة.

وأقامت عائلة الطفلة فينلي بويل دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد طبيبة أسنان ومستشفى لطب أسنان الأطفال، قائلة إنه تم إعطاء ابنتهم جرعات غير سليمة من المخدر، وإن أفراد طاقم المستشفى لم يكونوا مدربين بشكل ملائم للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضحت العائلة في وثائق المحكمة أنه في 3 ديسمبر أخذت اشلي بويل ابنتها الصغيرة إلى مستشفى "ايلاند" لعلاج مكثف في أسنانها شمل علاجا لجذور الأسنان وحشو عدة ضروس.

وقال محامي العائلة إن الطفلة أعطيت كمية‭ ‬"مفرطة بشكل كبير" من المخدر مما أدى لتوقف قلبها وإصابتها فيما بعد بضرر في المخ. وأضاف المحامي: "اتضح في نهاية الأمر أنها جرعة زائدة كبيرة".

وتأتي وفاة فينلي بعد قضية جذبت الانتباه في شتى أنحاء الولايات المتحدة الشهر الماضي عندما أعلن عن الموت الدماغي للطفلة جاهي مكماث (13 عاما) بعد خطأ خلال جراحة لإزالة اللوزتين في مستشفى للأطفال في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا.