طائرة صغيرة تهبط اضطرارياً في شارع رئيسي بنيويورك

جرح ثلاثة ركاب كانوا في طائرة صغيرة بعد اضطرارها إلى الهبوط، أمس السبت، على طريق سريع في حي برونكس بمدينة نيويورك الأميركية التي تشهد موجة من البرد، وفق ما أفادت فرق الإطفاء.

وذكرت هيئة الإطفاء في نيويورك على حسابها على "تويتر" أن الطائرة ذات المحرك الواحد هبطت قرابة الساعة 20:20 بالتوقيت المحلي أمس السبت عند هذا الطريق السريع من دون حصول اصطدام. وأضافت الرسالة أن الحادثة لم تلحق الضرر بأي سيارة.

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء في نيويورك، خالد بايلر، لوكالة "فرانس برس" إن "قائد الطائرة اضطر للهبوط بها بسبب مشكلة في المحرك على ما يبدو".

وأوضح المتحدث أن عمال صيانة على الطريق السريع كانوا في المكان سمعوا الطائرة تقترب وتدخلوا لوقف حركة المرور.

وتابع أن "الطائرة هبطت على الطريق السريع من دون التسبب باصطدام مع السيارات التي كانت تسير ومن دون أي إصابات على الأرض".

وأضاف بايلر أن ركاب الطائرة الثلاثة تمكنوا من الخروج من الطائرة وتم نقلهم إلى المستشفى. وأصيب أحدهم بجروح خطيرة والاثنان الآخران إصابتهما طفيفة.