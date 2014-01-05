ملكة بريطانيا "مستاءة" من لحية الأمير هاري

عبّرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن استيائها من لحية حفيدها الأمير هاري، المصنّف رابعاً في ترتيب ولاية العرش، وأصدرت له أمراً في العام الجديد بأنها تكرهها بشدة وتتوقع منه أن يزيلها عاجلاً وليس آجلاً، بحسب ما نقلته صحيفة "الحياة" اللندنية.

ووفق مصادر مطلعة، وعد الأمير هاري بالانصياع لأوامر جدته الملكة، لكنه لن يحلق لحيته قبل أن تراها صديقته كريسندا بوناس، البالغة من العمر 24 عاماً.

وكان الأمير هاري، البالغ من العمر 29 عاماً، أطلق لحيته الشهر الماضي خلال مشاركته في رحلة إلى القطب الجنوبي مع جنود بريطانيين جرحى، وعاد إلى بريطانيا قبل احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وأضافت الصحيفة أن الأمير هاري اعتبر اللحى تقليداً ملكياً، وأبلغ بعض الناس الذين تجمعوا لتحية عائلته صباح يوم عيد الميلاد بأنه ينوي الاحتفاظ بلحيته، بعد أن أُعجب بها أفراد من العائلة الملكية، خاصة ابنة عمته زارا التي أطلقت عليه اسم الأمير المشعِر، كما أفاد مصدر ملكي مطّلع.

ونسبت إلى المصدر قوله "إن الملكة لا تمانع قيام الرجال في أسرتها الملكية بإطالة لحاهم حين يخدمون مع القوات المسلحة البريطانية في الخارج، أو يشاركون برحلات في البراري مثل الأمير هاري في القطب الجنوبي، لكنها تتوقع منهم أن يحلقوها بعد عودتهم إلى بريطانيا".

وأضاف المصدر الملكي أن الملكة "أعلنت استياءها من لحية الأمير هاري وتمنع موظفيها من إطلاق لحاهم أو شواربهم، والأمير الشاب لا يحب إزعاجها وسيحلق لحيته قريبا،ً ولكن ليس على الفور ويريد أن تراها صديقته أولاً".