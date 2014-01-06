أنجيلا ميركل تنزلق وتكسر عظمة من حوضها وهي تتزلج

الثلج بات يستهدف الألمان كما يبدو، فبعد الحادث الذي تعرّض له الألماني مايكل شوماخر الشهر الماضي، تعرضت أيضاً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحادث تزلج شبيه، لكنه أقل عنفاً بكثير، بحسب ما نقلت الوكالات اليوم عن المتحدث باسمها شتيفن سايبرت.

ولم يقل سايبرت في أيام يوم تعرض ميركل للحادث الذي وقع أثناء عطلة الميلاد الشهر الماضي، لكنه قال إن المستشارة "ستضطر للبقاء مستلقية قدر الإمكان طوال 3 أسابيع على الأقل، وتم إلغاء برنامج زياراتها"، خصوصاً زيارة كانت تستعد للقيام بها الأربعاء إلى فرصوفيا، إضافة إلى أنها كانت ستستقبل رئيس وزراء لوكسمبورغ، شافيير بيتل.

ووقع الحادث في منتجع "سانت موريتز" الشهير بمنطقة "ألبين إينغادين" إلى الشرق من الجانب السويسري عند جبال الألب، وأصابها برضوض عنيفة إلى جانب كسر بعظمة الحوض الخلفية، برغم أنها لم تكن مسرعة وهي تمارس رياضة التزلج، وبسبب الحادث ستضطر لاستخدام العكازين حين ترؤسها الأربعاء جلسة للحكومة الألمانية.

ويبدو أن الحادث وقع بعد عيد الميلاد؛ لأن شهود عيان رأوها تمارس التزلج في اليوم التالي من العيد مباشرة، وبرفقتها حارسان شخصيان.