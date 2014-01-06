شاهد يصور بهاتفه الذكي حادث شوماخر عن طريق الصدفة

بعد أسبوع على الحادث الذي تعرض له أسطورة سباقات فورمولا واحد الألماني مايكل شوماخر خلال ممارسته رياضة التزلج في جبال الألب الفرنسية، ظهر إلى العلن شاهد يؤكد أنه صور بالفيديو عن طريق الصدفة ما حصل مع سائق فيراري السابق.

وكشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية التي تصدر أسبوعيا عن أن ألمانيًا يبلغ من العمر 35 سنة من منطقة إيسن (غرب ألمانيا) صور حادث شوماخر عن طريق الصدفة حين كان يصور صديقه، حسب ما جاء في صحيفة "الشرق الأوسط".

وبحسب الشاهد فإن شوماخر الذي لا يزال في حالة حرجة لكن مستقرة في مستشفى غرونوبل، كان يتزلج بسرعة لا تتجاوز 20 كلم/ساعة كأقصى حد. ويظهر الفيلم الذي صوره الشاهد بهاتفه الذكي أن شخصا في الخلفية كان يتزلج بين مسارين قبل أن يسقط.

ونقلت "دير شبيغل" عن الشاهد أنه سيزود الشرطة بهذا الفيديو، وبالتحديد النيابة العامة في البرتفيل التي أكدت عبر المدعي العام في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية أن هذه المادة الجديدة مهمة جدا للتحقيق.

ويرقد شوماخر، السائق الأكثر فوزا بألقاب سباقات الفئة الأولى (7) منذ الأحد 29/12/2013 في غيبوبة مصطنعة بعد تعرضه لإصابة خطرة جدا في رأسه.

وقد استمع المحققون إلى ابن شوماخر، ميك (14 سنة)، وأحد أصدقائه اللذين كانا موجودين معه حين تعرض لهذا الحادث في منتجع ميريبيل.

كما استحوذت الشرطة على كاميرا كانت مثبتة في خوذة شوماخر خلال تعرضه لهذا الحادث. ولم يجر التأكد بعد مما إذا كانت الكاميرا قد سجلت لحظات الحادث الخطير أم تعرضت محتوياتها للتلف بعد أن انكسرت خوذة شوماخر إلى نصفين.

ولا يزال شوماخر في حال "حرجة لكن مستقرة" في مستشفى فرنسي بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم عائلته السبت، معتبرة أن أي معلومات غير رسمية متداولة حول صحته هي "مجرد تكهنات".