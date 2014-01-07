سجن أميركي 8 أشهر بعد صفعه طفلاً على متن طائرة

أمرت محكمة أميركية بالسجن ثمانية شهور على أميركي، أدين بصفع طفل أسود لم يتعد عمره عامين خلال رحلة جوية، لأنه يبكي، ونعته بأنه حثالة، في واقعة أرجعتها محامية الدفاع إلى أن موكلها كان مخموراً.

واتهم جو ريكي هاندلي، الذي كان مسؤولاً تنفيذياً في شركة "إيه جي سي"، التي تعمل في مجال الفضاء والدفاع، بصفع الطفل البالغ من العمر 19 شهراً على متن الطائرة التابعة لشركة "دلتا ايرلاينز" أثناء رحلة من منيابوليس إلى أتلانتا في فبراير الماضي.

وفي أكتوبر، اعتذر هاندلي (61 عاماً) في المحكمة لأم الطفل واعترف بما ارتكبه.

وقالت محاميته إنه تصرف بهذه الطريقة لأنه كان مخموراً.