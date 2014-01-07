شاب صيني تثاءب.. فمزق إحدى رئتيه

تثاءب شاب صيني بشدّة عندما استيقظ من نومه صباحاً، ما أدى إلى تمزق بإحدى رئتيه.

ووفق صحيفة "الرياض" نقلاً عن "غلوبال تايمز" الصينية، فإن الصيني "أو" وهو من سكان منطقة ووهان، في هوبي، تثاءب بشدّة في الصباح ما أدى إلى تضرر في رئته.

ونقل "أو" إلى المستشفى، حيث قال الأطباء إن تثاؤبه أدى إلى إحداث ثقب في رئته، عازين السبب إلى طول قامته وجسمه النحيل، ولم يعر الشاب البالغ من العمر 26 عاما كثيرا من الاهتمام للألم في البداية، ولكنه سرعان ما قصد الطبيب حين ازداد الألم إلى درجة أنه بات عاجزاً عن التنفس، وأشار الأطباء إلى أن "أو" عانى من تمزق جيب هوائي في الرئة، ما أدى إلى تسرب الهواء إلى التجويف المحيط بها.