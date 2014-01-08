اكتشاف بقايا ديناصورات لأول مرة في السعودية

أعلن باحثون سويديون أن فريقاً دولياً من علماء الآثار حددوا للمرة الأولى نوعين من الديناصورات التي تواجدت في المنطقة المعروفة راهناً بشبه الجزيرة العربية. وقد عثر الباحثون على العظام العائدة إلى حوالي 72 مليون سنة في شمال غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر على ما قالت جامعة أوبسالا في بيان. أما الاكتشاف فقد قام به باحثون سويديون وأستراليون وسعوديون خلال حفريات تمت تحت إشراف السلطات السعودية.

هذه المنطقة الصحراوية الآن كانت في تلك الفترة على سواحل إفريقيا وتتمتع بمناخ استوائي، في حين أن "الكتلة البرية للسعودية كانت بغالبيتها تحت المياه". والعظام التي عثر عليها هي فقرات من ذيل "تايتانوصور" وهو ديناصور نباتي كان طوله "على الأرجح أكثر من 20 مترا" وأسنان ديناصور لاحم ذي قائمتين يبلغ طوله ستة أمتار تقريباً.

وفي هذا السياق، أوضح بنجامين كير عالم البحاثة الاحيائية الأسترالي في جامعة أوبسالا في البيان "إنها أولى الديناصورات القابلة للتصنيف تكتشف في شبه الجزيرة العربية". كما أضاف أن "متحجرات الديناصورات نادرة جداً في شبه الجزيرة العربية مع حفنة فقط من العظام المفتتة جداً حتى الآن". وهذا عائد إلى ندرة الصخور الرسوبية التي كانت تمر بها مجاري مياه في تلك المنطقة في عصر الديناصورات. وأشارت الجامعة إلى أن "ديناصورات مشابهة عثر عليها في شمال إفريقيا ومدغشقر وأميركا الجنوبية".