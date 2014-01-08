مصفف شعر يتبرع بثروته مقابل إطلاق اسمه على شارع

ورثت بلدة سان جيرمان دو لا كودر، وهي منطقة فرنسية تضم 850 نسمة سندات بقيمة 2,5 مليون يورو تركها لها مصفف شعر، جنى ثروة من تبادلاته في البورصة وكان يعيش عيشة بسيطة في باريس، بحسب ما كشفت رئيسة البلدية. وقالت رئيسة بلدية سان جيرمان دو لا كودر، دانييل ماري "إن مانح هذه السندات هو مصفف شعر، كان يهوى التبادلات في البورصة ويعيش في شقة مساحتها 20 متراً مربعاً في الطابق الخامس من مبنى غير مزود بمصعد".

وترك ريمون برو للبلدية مبلغاً بقيمة 2,15 مليون يورو متأتياً من مبيعات سنداته وعقد التأمين على حياته. ويتخطى هذا المبلغ بثلاث مرات ميزانية البلدية السنوية. كما ترك لها منزلين في المنطقة وشقة صغيرة في باريس، حيث عثر على جثته في عام 2012. وتتراوح قيمة العقارات بين 350 و400 ألف يورو بحسب التقديرات.

وكان ريمون معروفا في البلدة التي كان يقصدها كل شهرين لزيارة أخيه كلود الذي توفي قبله وكان مثله أعزب. ولم يكن يرغب إلا في أن يبقى منزلاه لمدة 100 عام في تراث البلدة، وأن يطلق اسم "ريمون وكلود برو" على أحد شوارعها في حال رأت البلدية ذلك مناسباً. ومن المفترض أن يخصص هذا المبلغ لترميم المدرسة ووسط البلدة والمنزلين الموروثين اللذين سيعرضان للإيجار.