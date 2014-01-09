دراسة تميط اللثام عن "سر" خطوط الحمار الوحشي

توصلت دراسة حديثة إلى أن الخطوط في جلد الحمار الوحشي تحمي هذه الحيوانات بإخفاء تحركاتها، وأفادت الدراسة التي أجراها الباحثون من جامعة "كوينزلاند" في أستراليا بأن الألوان المخططة الصريحة الواضحة المختلفة عن بقية الخلفية، تعمل على إبهار الحيوانات المفترسة.

ومع استخدام نماذج الكمبيوتر، أكد الباحثون أن هذه الخطوط توجد خداعاً بصرياً عندما تتحرك تلك الحيوانات. واقترح العلماء، في البحث الذي نشر في دورية زوولوجي، بحسب ما نقلت وكالة الشرق الأوسط أن هذا الخداع يساعد على حماية تلك الحيوانات من كل الضواري الكبيرة والحشرات الصغيرة.