فيديو لأميركي تحدى الصقيع بـ15 سنتاً لا غير

بينما تسجل درجات الحرارة أدنى معدلاتها في أبرد شتاء يمر على الساحل الشرقي للولايات المتحدة ومعظم مناطق العالم، أصبحت مشكلة التدفئة مشكلة أساسية تواجه العائلات المحدودة الدخل وخصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، ومن هنا جاءت فكرة رجل أميركي قرر أن يقدم تجربته لتوفير وسيلة للتدفئة بأزهد ثمن ممكن، وبكلفة تقارب خمسة عشر سنتا أميركياً.

وقد عرض هذا الفيديو الذي انتشر على موقع اليوتيوب، المواد التي يحتاجها الشخص لتدفئة غرفة واحدة لمدة ثماني ساعات, فهذه التجربة العلمية التي ترتكز على شموع وإناء زهور مصنوع من الفخار، حيث يتم حبس الغازات المنبعثة من الشموع في داخل الوعاء، ولأن الغاز الساخن هو أخف وزنا من الهواء فهو يرتفع إلى الأعلى ويسخـّن الغرفة.

يذكر أن هذه العملية التي تكلف أقلّ من دولار ثمناً للشموع وللأواني الفخارية يجب أن تكون بعيدة عن متناول الأطفال ولا ينصح بتجربتها من دون وجود شخص بالغ, وإذا بدت هذه التجربة وكأنها بدائية فهناك العديد من العائلات التي لا تستطيع تسديد فواتير الكهرباء، ومن هنا فإن هذه التجربة المتوفرة على يوتيوب تمكـن أي عائلة من تطبيقها.

وكانت موجة الصقيع والثلوج أدت إلى وفاة عشرات الأشخاص خصوصا كبار وصغار السن والذين يفتقدون لأجهزة التدفئة المركزية في البيوت، حيث يتسبب البرد الشديد وانخفاض درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر إلى إحداث ما يسمى بالهايبوثيرميا، حيث تتوقف أعضاء الجسم عن العمل وتؤدي إلى الوفاة.